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Dublör oyuncu, klip çekiminde vurularak öldü

Edip Sönmez / İstanbul, 23 Ocak, () – Avustralyalı dublör oyuncu Johann Ofner, bir hip hop klibinin çekimleri sırasında yaşanan kazada silahla vurularak hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Johann Ofner, bir hip hop şarkısının...

Dublör oyuncu, klip çekiminde vurularak öldü

Edip Sönmez / İstanbul, 23 Ocak, () – Avustralyalı dublör oyuncu Johann Ofner, bir hip hop klibinin çekimleri sırasında yaşanan kazada silahla vurularak hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Johann Ofner, bir hip hop şarkısının klip çekimlerinde ateşli silah kullanılan bir sahnede, kazayla göğsünden vuruldu. CNN’in aktardığına göre olayı soruşturan Detektif Tom Armitt, müzik klibinin çekimleri sırasında mizansen gereği çeşitli silahların kullanıldığını ifade etti. Armit, göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Ofner’le ilgili soruşturma yürütüldüğünü, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli dublör Johann Ofner, olay sırasında Sidney’de ‘Bliss n Eso’ isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.

Grubun üyeleri de resmi facebook hesabından, olaydan büyük üzüntü duyduklarını bildiren bir başsağlığı mesajı yayınladı.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Ofner’in çekimlerinden görüntüler

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