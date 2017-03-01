Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

DTÖ Genel Konseyinde 2017 Genel Kurulu ve Uzlaştırma Heyeti seçildi

İstanbul, 1 Mart () – 28 şubat tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyinde yapılan oylamada Güney Afrikalı Xavier Carim Genel Kurul üyeliğine Japon Junichi İhara ise Uzlaştırma Heyeti üyeliğine getirildi. İki...

DTÖ Genel Konseyinde 2017 Genel Kurulu ve Uzlaştırma Heyeti seçildi

İstanbul, 1 Mart () – 28 şubat tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyinde yapılan oylamada Güney Afrikalı Xavier Carim Genel Kurul üyeliğine Japon Junichi İhara ise Uzlaştırma Heyeti üyeliğine getirildi.

İki üyenin seçilmesinin onaylanması ardından DTÖ Genel Müdürü Roberto Azevêdo, görevinden ayrılan Genel Kurul üyesi Norveç Büyükelçisi Harald Neple’ye adanmışlığı ve yaptığı çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. Teşekkür konuşmasında, “Karşımıza çıkan çıkan bütün sorunlara karşı pragmatik ve çözüm arayan şekilde yaklaştınız. Bütün üyelerimizin size kesin bir güveninin olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalarınızın Nairobi’de ne sonuçlar getirdiğini gördük. Yaptığınız çalışmalarla gurur duyuyor olmalısınız.” dedi.

Büyükelçi Neple DTÖ üyelerinin yorucu ancak çok önemli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Bu olumlu sonuçlar üstüne yeni başarılar inşa etmeliyiz. Çalışmalarımıza çok yönlü ticaretin selameti için devam etmeliyiz.” dedi.

Genel Müdür Azevêdo yeni Genel Kurul üyesi Büyükelçi Xavier Carim’e de yeni görevinde başarılar dileyerek kutladı.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.