DTÖ Genel Konseyinde 2017 Genel Kurulu ve Uzlaştırma Heyeti seçildi

İstanbul, 1 Mart () – 28 şubat tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyinde yapılan oylamada Güney Afrikalı Xavier Carim Genel Kurul üyeliğine Japon Junichi İhara ise Uzlaştırma Heyeti üyeliğine getirildi.

İki üyenin seçilmesinin onaylanması ardından DTÖ Genel Müdürü Roberto Azevêdo, görevinden ayrılan Genel Kurul üyesi Norveç Büyükelçisi Harald Neple’ye adanmışlığı ve yaptığı çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. Teşekkür konuşmasında, “Karşımıza çıkan çıkan bütün sorunlara karşı pragmatik ve çözüm arayan şekilde yaklaştınız. Bütün üyelerimizin size kesin bir güveninin olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalarınızın Nairobi’de ne sonuçlar getirdiğini gördük. Yaptığınız çalışmalarla gurur duyuyor olmalısınız.” dedi.

Büyükelçi Neple DTÖ üyelerinin yorucu ancak çok önemli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Bu olumlu sonuçlar üstüne yeni başarılar inşa etmeliyiz. Çalışmalarımıza çok yönlü ticaretin selameti için devam etmeliyiz.” dedi.

Genel Müdür Azevêdo yeni Genel Kurul üyesi Büyükelçi Xavier Carim’e de yeni görevinde başarılar dileyerek kutladı.

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