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DSÖ: İntihar vakaları en çok 20-25 yaş arasında görülüyor

İstanbul, 24 Şubat () - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl yaşanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 1.5’ini intihar vakaları oluştururken, en sık 20-25 yaş aralığında görülüyor. 2015 yılında kayıtlara...

DSÖ: İntihar vakaları en çok 20-25 yaş arasında görülüyor

İstanbul, 24 Şubat () - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl yaşanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 1.5’ini intihar vakaları oluştururken, en sık 20-25 yaş aralığında görülüyor.

2015 yılında kayıtlara geçen 788 bin intihar vakası olduğunu raporlayan WHO, başarısız girişimlerin bu sayının çok daha üstünde olduğunu belirtiyor.

Dünyadaki ölümlerin yüzde 1.5’ini oluşturan intihar vakaları, dünya genelindeki ölüm sebepleri arasında ilk 20 içinde yer alırken, 15-29 yaş aralığındaki nüfusa bakıldığında en yaygın ikinci ölüm sebebi olarak görülüyor.

Raporda, 2015 yılında görülen intihar vakalarının yüzde 78’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiği belirtildi.

(Fotoğraflı)

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