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DSF: Reina katliamının suç ortakları işçi düşmanı politikalardır

İstanbul, 9 Ocak () - Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Reina katliamı ve benzer saldırıların arkasında, "işçi düşmanı politikalarını hayata geçirebilmek için kökten dinciliği kullanan hükümetlerin" bulunduğunu ileri...

DSF: Reina katliamının suç ortakları işçi düşmanı politikalardır

İstanbul, 9 Ocak () - Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Reina katliamı ve benzer saldırıların arkasında, "işçi düşmanı politikalarını hayata geçirebilmek için kökten dinciliği kullanan hükümetlerin" bulunduğunu ileri sürdü.

Dünyada 126 ülkede 92 milyon üyeyi temsil eden DSF, İstanbul Reina'da katledilen kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye’deki sendikal mücadeleye ve işçilere uluslararası dayanışmasını ve desteğini sunduğu vurgulanan DSF açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’deki bu durumun başlıca suç ortakları, eylem planlarını ve işçi düşmanı politikalarını hayata geçirebilmek için kökten dinciliği kullanan hükümetlerdir" denildi.

"IŞİD’i ve ona bağlı örgütleri yaratan, finanse eden ve silahlandıran emperyalistlerin, bu tür olaylarda büyük sorumluluğu var" denilen DSF açıklamasında şu çağrı yapıldı:

"Enternasyonalist sendikal hareketi temsil eden DSF, dinleri, ideolojileri, dilleri ne olursa olsun tüm işçileri; kapitalist zorbalığın ve saldırıların olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı bir dünya için tekellere ve emperyalistlere karşı mücadele etmeye çağırıyor."

 

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