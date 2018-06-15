Dr. Sevim Erkmen: Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır

LEFKOŞA, ()- YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sevim Erkmen, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Erkmen, kana ulaşmanın eşit olmadığını, hastaların güvenli kana ulaşabilmeleri için her ülkenin düzenli kan bağışlayan gönüllülere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

HER İNSANIN KAN TRANSFÜZYONUNA İHTİYACI OLABİLİR

Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen, dünyanın her yerinde her yaştan insanın yaşamak için kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabileceğini belirtti. İhtiyacın evrensel olduğunu söyleyen Erkmen, yeterli kana ulaşmanın ise eşit olmadığını belirtti. Kan teminindeki yetersizliğin özellikle gelişmekte olan ve dünya nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde önemli olduğunu söyleyen Erkmen, güvenli kanın bir ülkenin en doğal kaynağı olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşların güvenli kana ulaşabilmeleri için her ülkenin düzenli kan bağışlayan, gönüllü, karşılık beklemeyen bağışçılara ihtiyacı vardır. 14 Haziran gönüllü, karşılıksız kan bağışçılarını kutlamak onlara teşekkür etmek için özel bir gün olarak belirlenmiştir. Dünyada birçok insan hayatını, kanlarını özgürce ve hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan tanımadığı insanlara borçludur. Dünyada her yıl 80 milyon üniteden fazla kan bağışlanmasına rağmen bunların sadece yüzde 38’i, dünya nüfusunun yüzde 82’sinin yaşadığı gelişmiş ülkelerden toplanmaktadır.”

KANIN TEK KAYNAĞI İNSANDIR

Kan bağışının hem insanlık görevi, hem de toplumdaki dayanışmanın bir örneği olduğunu söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen, güvenli kanın, gönüllü kan vericileri ile sağlandığını belirtti. Teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen yapay kanın imal edilememekte ve tek kaynağın insan olarak önemini korumakta olduğunu söyleyen Erkmen, şu ifadeleri kullandı:

“ Topluma, ilköğretimden başlayarak tüm eğitim kurumlarında gönüllü kan bağışçısı olma bilinci sağlanmalıdır. Gönüllü donör organizasyonunun yapılması ile ilk aşamada kan ihtiyacının en az yüzde 70’i sağlanır, geriye kalanı ise her zaman yanımızda olan askeri birliklerden temin edilirse sorun büyük ölçüde çözülmüş olur. Kan bağışı kampanyalarına katılalım, destek olalım ve gönüllü bağışçı olmak için kayıtlarımızı yaptıralım. Unutmayalım, kanın tek kaynağı insandır ve bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir.”

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