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Döviz sıkıntısı yaşayan İran Merkez Bankası Türk halkını örnek gösterdi

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ağustos () - Döviz kurlarındaki aşırı artışın önlenmesi için halktan yastık altındaki dövizlerini bankalara getirmelerini isteyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, benzer sıkıntılar yaşayan...

Döviz sıkıntısı yaşayan İran Merkez Bankası Türk halkını örnek gösterdi

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Ağustos () - Döviz kurlarındaki aşırı artışın önlenmesi için halktan yastık altındaki dövizlerini bankalara getirmelerini isteyen İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, benzer sıkıntılar yaşayan Türkiye'de halkın sergilediğini davranışını örnek gösterdi.
Sabit döviz kuru sisteminden büyük oranda vazgeçilerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına yarından itibaren geçileceğini devlet televizyonundan açıklayan Himmeti, uygulamanın başarı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.
ABD ile ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti, "Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskıların direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, Türkiye'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca Türk halkı dolarlarını yakmaya başladı" dedi.

Görüntü Dökümü

- İran Merkez Bankası yeni Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin devlet televizyonundaki konuşması

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