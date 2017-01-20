Dortmund polisi, zanlı Kemal Yıldız'ın peşinde

Hakan Aytaş / Dortmund, 20 Ocak () - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'ndeki Lünen kentinde kavga ettiği kişiye silahla ateş eden 45 yaşındaki Kemal Yıldız polis tarafından aranıyor.

Dortmund polisinin yaptığı açıklamaya göre, zanlı Kemal Yıldız 15 Ocak Pazar günü saat 17.00 sularında Lange Caddesi'ndeki kuaför salonunda bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında hasmına silahla ateş eden Yıldız daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Dortmund Yerel Mahkemesi'nin “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan hakkında tutuklama kararı verdiği zanlı Kemal Yıldız'ı yakalamak için polisler, Castrop-Rauxel, Lünen, Dortmund, Kamen und Bergkamen kentlerinde bir çok adrese baskın düzenledi. Ancak silahlı olduğu bildirilen Kemal Yıldız yakalanamadı. Dortmund polisi, zanlıyı görenlerin veya olaya tanık olanların 0231-132 / 1020-1029 numaralı telefona bilgi vermelerini istedi.