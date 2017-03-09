Brüksel, 9 Mart, () Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı tekrar Donald Tusk oldu. Tusk Polonya'nın itirazına rağmen yeniden başkanlığa seçildi.
Donald Tusk AB Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçildi
Brüksel, 9 Mart, () Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı tekrar Donald Tusk oldu. Tusk Polonya'nın itirazına rağmen yeniden başkanlığa seçildi.
09 Mart 2017 Perşembe 19:43
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