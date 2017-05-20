 Donald Trump Suudi Arabistan'da

İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçaktan inmesi
Karşılama
İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------- Uçaktan inmesi Karşılama
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:10
İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçaktan inmesi
Karşılama
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:26
|05:33
|13:11
|17:09
|20:31
|22:20