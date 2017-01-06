Dolar kuru, 60 rublenin altına indi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - Moskova borsasından alınan verilere göre dolar ve euro kurları bugün yine düştü.

Saat 19.00’da Moskova saatiyle dolar kuru önceki güne kıyasla 97 kapek düşerek 59.4875 ruble seviyesine ulaştı. Euro kuru ise 29 kapek düşüşle 63.08 düzeyinde bulunuyor.

Dolar kuru, 60.45-59.17 ruble civarında esneklik gösterdi. Euro kuru ise 63.765-62.32 ruble arasında bulundu.

Dolar kurunun 60 rubleden daha düşük olması 31 Temmuz 2015 yılından beri kaydedilmedi. Söz konusu tarihte doların seviyesi 59.88-61.75 ruble civarında oynaklık gösterdi.

Dolar ve avro kurlarının düşüşü, Brent markalı petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. 14.20’de Moskova saatiyle Brent petrolün fiyatı varil başı 56.74 dolara vararak gün içinde yüzde 0.5 oranında artış gösterdi.