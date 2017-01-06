Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklama
İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti 2 ŞEHİT
Kahraman polis Fethi Sekin felaketi...
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...

Dolar kuru, 60 rublenin altına indi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - Moskova borsasından alınan verilere göre dolar ve euro kurları bugün yine düştü. Saat 19.00’da Moskova saatiyle dolar kuru önceki güne kıyasla 97 kapek düşerek 59.4875 ruble seviyesine ulaştı....

Dolar kuru, 60 rublenin altına indi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - Moskova borsasından alınan verilere göre dolar ve euro kurları bugün yine düştü.

Saat 19.00’da Moskova saatiyle dolar kuru önceki güne kıyasla 97 kapek düşerek 59.4875 ruble seviyesine ulaştı. Euro kuru ise 29 kapek düşüşle 63.08 düzeyinde bulunuyor.

Dolar kuru, 60.45-59.17 ruble civarında esneklik gösterdi. Euro kuru ise 63.765-62.32 ruble arasında bulundu.

Dolar kurunun 60 rubleden daha düşük olması 31 Temmuz 2015 yılından beri kaydedilmedi. Söz konusu tarihte doların seviyesi 59.88-61.75 ruble civarında oynaklık gösterdi.

Dolar ve avro kurlarının düşüşü, Brent markalı petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. 14.20’de Moskova saatiyle Brent petrolün fiyatı varil başı 56.74 dolara vararak gün içinde yüzde 0.5 oranında artış gösterdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55