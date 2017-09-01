Doğuş’tan İngiltere hükümetine çağrı: Bahis salonlarına yeni düzenlemeler getirin

İşçi Parti’li küçük ve orta ölçekli işletmeleri bir araya getirmeyi hedefleyen SME4Labour kuruluşunun başkanı İbrahim Doğuş, Maliye Bakanı Philip Hammond’un, bahis salonlarında bulunan kumar makinelerine ilişkin düzenleme çalışmalarını engellemesine sert tepki gösterdi.

Ülke genelinde 500 bin dolayında insanın ciddi derecedeki kumar bağımlılığı ile müdahale etmeye çalıştığına dikkat çeken Doğuş kaleme aldığı makalesinde, “Resmi kurumların verilerine göre, kumar alışkanlığının aileleri için tehlikeli olduğundan kaygı duyanların oranı yüzde 69’lara yükselmiş durumda. Her iki kişiden birisi kumarın özendirilmesinin engellenmesi için önlemler alınması gerektiğine inanıyor” dedi.

Maliye Bakanı’nın veto ettiği söz konusu tasarı Kültür Bakanlığı’nın önerisi ve azınlık hükümetine destek veren DUP tarafından gündeme getirilmişti. Kumar makinelerinde her iki saniyede harcanabilecek para miktarının 100 sterlin ’den 2 sterline düşürülmesini içeriyordu.

Her yıl 12.3 miyar Sterlin kumarda kaybediliyor

SME4Labour Başkanı İbrahim Doğuş, İngitere’de vatandaşların yılda £12.6 milyarı kumarda kaybettiğini vurguladığı yazısında, bu rakamın İngilizlerin her yıl takeaway gıdalara harcadığı paradan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Her yıl £1.8 milyar dolayında para yutan oyun makinelerine yönelik düzenlemelerin kumar bağımlılığı ile mücadelede önemli bir adım olacağını savunan Doğuş, partisini de bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Araştırmaların, bahis salonları ve kumar şirketlerinin yoksulluğun ve işsizliğini yaygın olduğu bölgeleri hedef aldığını gösterdiğini kaydeden İbrahim Doğuş, bahis salonlarına lisans verilmesi ve işletmelerde bulundurulan oyun makinelerinin ulaşılabilirliğinin kısıtlanması konusunda İşçi Partisi’ne önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kumarın yüzde 32’si sanal ortamda oynanıyor

SME4Labour Başkanı yazısında ayrıca şu görüşlere yer verdi: “Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşması kumar alışkanlıklarını da etkiledi. Kumarın yüzde 32’si sanal alemde gerçekleşiyor. Bu alan gençlerin ve küçük yaşlardaki çocukların da bahis oynamalarına zemin yaratıyor. Kumar bağımlılığının eğitimden sosyal entegrasyona kadar bir çok farklı açıdan ele alınması gerekiyor. Bu konudaki bir diğer çarpıcı gerçek kumar oynatan geleneksel bahis salonlarının yoksul bölgeler kadar göçmenlerin yoğun oldukları yerleri hedeflediği. Örneğin Paddy Power’s isimli bahis salonları zincirinin şubelerinin yüzde 61’i, toplamda 349 işletme, göçmenlerin yoğun yaşadığı yerlerde faaliyet gösteriyor. Bu alanda ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortada. Milyonlarca kişinin yıkım yaşamasına neden olan kumar alışkanlıklarının daha sofistike ve ulusal çapta bir ağla takip edilmesi gerekiyor. Makinelere getirilecek limit bu adımların sadece birisi. Kumar oynayanların gelirlerinin belli bir bölümünü harcamalarına izin verilecek bir monitör sistemi, online kumar harcamalarının şeffaf hale getirilmesini sağlayacak kısıtlamalar gibi düzenlemeler, sadece bağımlıların değil toplumun geleceği açısından da hayati önem taşıyor.”