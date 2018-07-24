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Doğu Attika’da ölü sayısı 74’e, yaralı sayısı 164’e yükseldi

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz ()  - Doğu Attika yangınında ölü sayısının 74’e, yaralı sayısının 164’e çıktığı açıklandı. Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri’nin yaptığı açıklamaya göre Doğu Attika...

Doğu Attika’da ölü sayısı 74’e, yaralı sayısı 164’e yükseldi

Io Chokona / Atina, 24 Temmuz ()  - Doğu Attika yangınında ölü sayısının 74’e, yaralı sayısının 164’e çıktığı açıklandı.

Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri’nin yaptığı açıklamaya göre Doğu Attika bölgesindeki korkunç yangında şimdiye kadar resmen tespit edilen ölü sayısı 74’e, yaralı sayısı ise 11’i ağır olmak üzere 164’e çıktı.

Sabah erken saatlerde ölü sayısının 50 olduğu bildirilmişti ancak bu rakamın gün ilerledikçe artabileceğinden korkuluyordu, zira itfaiye ekiplerinin bazı yerleşim yerlerine ulaşmaları mümkün değildi. 

Öğleden sonra denizde altı kişinin cansız bedeni, evlerinde ise yanmış insanlar tespit edildi. Yakınlarını hâlâ bulamayanlar isimlerini kayıp listesine yazdırıyor ve ellerinde fotoğraflarıyla onları kendileri arıyor.

Sağlık makamlarından, halkın belirli hastanelerde kan bağışında bulunmaları istendi. Ayrıca yiyecek, içecek, ilaç, bebek bezi gibi şeylere ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Bölgede yangını söndürme çalışmalarına şimdiye kadar havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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