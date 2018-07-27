 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Doğu Attika yangınında ölü sayısı 85’e yükseldi

Io Chokona / Atina, 27 Temmuz () - Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde çıkan ölümcül orman yangında şimdiye kadar tespit edilen ölü sayısı 85’e yükseldi. Hastanelerde aralarında 11 kişi ağır olmak üzere 46 kişinin bulunduğu açıklanırken,...

Doğu Attika yangınında ölü sayısı 85’e yükseldi

Io Chokona / Atina, 27 Temmuz () - Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde çıkan ölümcül orman yangında şimdiye kadar tespit edilen ölü sayısı 85’e yükseldi.
Hastanelerde aralarında 11 kişi ağır olmak üzere 46 kişinin bulunduğu açıklanırken, Çarşamba gününe kadar 30 ceset teşhis edildi. İtfaiye Teşkilatı, yakınlarını kaybedenlerin bugün (Cuma) Gudi bölgesinde bulunan Atina Adli Tıp Fakültesine gitmelerini ve DNA yardımıyla yakınlarını tanıma-teşhis işlemlerine başlamaları için çağrı yaptı. Yunan İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Stavrula Malliri, bu işlemden sonra kayıp sayısı hakkında kesin bir rakam verilebileceğini açıkladı. Malliri, aramaların şimdiye kadar devam ettiğini, bütün yanık evlerin ve deniz sahillerinin dikkatlice araştırıldığını da ekledi.
Devlet mekanizmasının yangın söndürme çalışmaları sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon kuramadığını, herkesin kendi başına hareket ettiğini ileri süren muhalefet partileri ve medyası hükümeti sertçe eleştirmeye başladı. Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas Başbakan Aleksis Çipras’a istifasını sundu, ancak Çipras kabul etmedi.   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar