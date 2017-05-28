Diyale'de IŞİD'e operasyon, 5 militan öldürüldü

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu-, 28 Mayıs () - Irak'ın başkenti Bağdat'ın 80 km kuzey doğusunda yer alan Diyale ilinde terör örgütü IŞİD'le mücadele operasyonu kapsamında, Dicle Operasyonlar Komutanlığı, Diyale'nin kuzeyindeki Hamrin yakınında bulunan İncana ve Karatepe bölgelerinde düzenlediği askeri operasyonda 5 IŞİD militanını öldürdü ve IŞİD'ın hedefleri ve araçları vuruldu.

Diyale'de 3 farklı noktadan düzenlenen askeri operasyonlar kapsamında, objektifleri askeri operasyonları görüntüledi. Askeri operasyonlar, Diyale'nin sınırını güvenceye almak amacıyla düzenlendi.



Operasyon komutanlarından Albay Şirzad Aziz, Diyale'de İncana, El Safra ve Karatepe eksenlerinden Dicle Operasyonlar Komutanlığı bir askeri operasyon düzenlediğini açıkladı, Diyale'de düzenlenen askeri operasyonlarda savaş uçakları tarafından destek aldıklarını bildirdi ve terör örgütü IŞİD'ın hedeflerini vurduklarını ifade ederek IŞİD'e ait çok sayıda silah bulduklarını belirtti.

Görüntü dökümü//////////

Diyale'nin İncana ve Karetepe bölgelerinde gerçekleşen askeri operasyondan kareler

Helikopter destekli askeri konvoyun ilerlemesi

Irak askerleri bölgede arama yapıyor

Askeri iş makinesi konvoy için yol açıyor