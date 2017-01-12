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DİTİB o iddiaları doğruladı

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki camilerde görev alan imamların Gülen taraftarlarına yönelik bilgiler toplayarak Ankara’ya aktardığı iddiaları, DİTİB tarafından doğrulandı. DİTİB Genel Sekreteri...

DİTİB o iddiaları doğruladı
Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki camilerde görev alan imamların Gülen taraftarlarına yönelik bilgiler toplayarak Ankara’ya aktardığı iddiaları, DİTİB tarafından doğrulandı. DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, daha önce basında gündeme getirilen casusluk iddialarını doğruladı. Rheinische Post (RP) gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alboğa, kurum içerisinde yapılan incelemeler sonrasında bazı imamların Gülen taraftarlarıyla yönelik bilgi toplayarak Türkiye’ye aktardığının tespit edildiğini belirterek özür diledi.

Bazı imamlar hata yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gülen taraftarlarına yönelik bilgi talebinin DİTİB’i hedef almadığını kaydeden Bekir Alboğa,” Buna rağmen bazı imamlar yanlış yaparak bu talimata uymuştur. Yaşanan bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz, bu konuyu Diyanet ile de görüştük” ifadelerini kullandı.

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