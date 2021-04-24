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Dışişleri’nden Ermeni terörüne sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz
Dışişleri Bakanlığı'nca Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimleri paylaşılarak, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" denildi.
DIŞ HABERLER 24.04.2021, 12:55 Murat Aydın
Dışişleri Bakanlığı'nca Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimleri paylaşılarak, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" denildi.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar; hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz” denildi.
Paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerine de yer verildi
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