izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Dışişleri Bakanları Vancouver zirvesinde Kore Yarımadası'nı görüşecek

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak () – Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlıkları evsahipliğinde 16 Ocak’ta Vancouver’da gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesine ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve aralarında...

Dışişleri Bakanları Vancouver zirvesinde Kore Yarımadası'nı görüşecek

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak () – Kanada ve ABD Dışişleri Bakanlıkları evsahipliğinde 16 Ocak’ta Vancouver’da gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesine ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Hindistan, İngiltere, Fransa ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 1950-53 yıllarında Kore Yarımadası’nda Birleşmiş Milletler çatısı altında savaşmış ülkelerin dışişleri bakanları Kore Yarımadası’nda istikrarın sağlanması için bir araya gelecek.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları Kore Yarımadası’nda Güvenlik ve İstikrar Toplantısı’nın Vancouver'da yapılacağını açıkladı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı evsahipliğinde gerçekleşecek zirveye Kuzey Kore’nin tehlikeli ve yasadışı eylemlerine karşı birliktelik sergilenerek Kore Yarımadası’nda nasıl barışçıl ve güvenli bir çözüme ulaşılabileceği tartışılacak. 
Bu amaça dışişleri bakanları Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmanın  yolları aranacak. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland konuya ilişkin açıklamasında, “Kuzey Kore’nin oluşturduğu güvenlik riski hepimizi etkileyecek küresel bir tehdittir. Diplomatik çözüm şarttır ve mümkündür. Müttefiklerimiz, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında olduğu bölgesel ortaklarımızla birlikte, güvenli ve istikrarlı bir Kore Yarımadası için çalışmaya devam edeceğiz” denildi. 
Kanada, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları destekliyor.
G7 zirvesi 2018 dönem başkanlığını üstlenen Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau yaptığı bir konuşmada, “Kanada başkanlığı döneminde daha barışçıl ve güvenli bir dünya inşa etmek ilk beş önceliğimizden biri olacak” demişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314