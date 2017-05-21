Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arap İslam- Amerikan Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’a gitti. Bakan Çavuşoğlu burada Kral Selman tarafından karşılandı. İslam ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ni bir araya getiren zirvede ABD Başkanı Donald Trump’ın da İslam dünyasına seslenerek aşırıcılık karşıtı bir konuşma yapması bekleniyor.