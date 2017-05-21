Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arap İslam- Amerikan Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’a gitti. Bakan Çavuşoğlu burada Kral Selman tarafından karşılandı. İslam ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ni...
21 Mayıs 2017 Pazar 17:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arap İslam- Amerikan Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’a gitti. Bakan Çavuşoğlu burada Kral Selman tarafından karşılandı. İslam ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ni bir araya getiren zirvede ABD Başkanı Donald Trump’ın da İslam dünyasına seslenerek aşırıcılık karşıtı bir konuşma yapması bekleniyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.