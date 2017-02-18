Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Münih'te ikili ve heyetlerarası görüşmeleri sürdürüyor

Münih 58. Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki sığınmacıların durumunu öven BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle uluslararası toplumun atması gereken adımları görüştü. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ile ikili ilişkileri değerlendirdi.Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki'yle Makedonya-Türkiye ilişkilerini ele aldı.Lihtenştayn Dışişleri Bakanı Aurela Frick ile ikili ve bölgesel konuları ele görüşerek Başbakan Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesine eşlik etti.