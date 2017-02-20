Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 20 Şubat () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye gidecek. Çavuşoğlu, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 20 Şubat () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye gidecek.

Çavuşoğlu, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.Toplantıların ardından Çavuşoğlu ile Akıncı ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.