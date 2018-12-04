DIŞ HABER - Binali Yıldırım ‘Yasak Şehir’i gezdi

Çin () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdi.
(FOTOĞRAFLI)
Çin () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdi. (FOTOĞRAFLI)
04 Aralık 2018 Salı 17:17
Çin () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında ‘Yasak Şehir’ sarayını gezdi.
(FOTOĞRAFLI)
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