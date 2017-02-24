Diplomatik pasaportlu 136 Türk Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan diplomatik pasaport sahibi Türklerin sayısı giderek artıyor. Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu’nun soru önergesine verilen yanıta göre, Almanya’ya şu ana kadar 136 kırmızı pasaport sahibi Türk sığınma başvurusunda bulundu. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdıkları haberde, bu sayıya sığınma başvurusu yapan diplomatik pasaport sahibi kişilerin ailelerinin de dahil olduğu bilgisine yer verildi. Bu sayının Ağustos 2016 ile Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan başvuruları kapsadığı bildirildi. Kasım 2016’da yapılan açıklamada, sığınma başvurusu yapan diplomatik pasaportluların sayısı 53 olarak duyurulmuştu. Terörden iki yılda 21 iade başvurusu yapıldı Türkiye, Almanya’nın terör örgütü PKK üyelerini barındırdığı ve istenildiği halde PKK’lıları iade edilmediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Alman n-tv haber sitesinin hükumetin söz konusu soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, son iki yıl içerisinde terör nedeniyle iadesi istenilen kişi sayısı 21 kişi. Haberde, Türkiye’nin 2015 yılında Almanya’dan 13’ü terör bağlantılı olmak üzere 66 kişinin iadesini istediği, 2016 yılında ise, bu sayının 8’i terör nedeniyle olmak üzere 60 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.