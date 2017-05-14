Diktatörlük suçlamalarına karşı, Maduro'dan 2018'de seçim sözü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin diktatörlük iddialarına karşı, 2018’de başkanlık seçimlerinin yapılacağını duyurdu.

Venezuela medyasında çıkan haberlere göre başkan Maduro, sağ muhalefetin temel talebinin karşılanacağını ve başkanlık seçimlerinin yasaların emrettiği şekilde 2018’de yapılacağını duyurdu. Böylece Maduro, kurucu meclis ile kendisinin başkanlık seçimlerinden kaçarak ülkeyi diktatörlüğe çevireceğine dair sağ muhalefetin iddialarını çürüttüğünü savundu.

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) dışındaki 17 siyasi parti, Maduro’nun kurucu meclis önerisini kabul etti.

Kurucu meclis kararı, Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Hükümet kurucu meclis süreciyle devam eden siyasi gerginliği gidermeyi amaçlıyor.

Venezuela’da bu yıl seçim takvimine göre yerel seçimler, 2018’in sonunda ise başkanlık seçimi yapılacak. Geçen Aralık ayında yapılacak olan valilik seçimleri ise devam eden şiddet dalgasından dolayı ertelenmişti.

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