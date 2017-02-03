Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahlı başkanlık sistemi paylaşımına tepki
Sosyal medyada 'Hayır'a silahlı tehdit
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel soruları cevapladı
Almanya her ay 500 mülteci...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
İstanbul Otogarda yangın çıktı...
İstanbul Otogarda yangın çıktı...

Die Zeit, Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Zeit, iki ülke arasındaki ilişkileri evlilik ilişkisine benzetti.

Die Zeit, Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Zeit, iki ülke arasındaki ilişkileri evlilik ilişkisine benzetti.

Merkel’in ziyaretini “Hayal kırıklığı yaşanan aşk” başlığıyla veren gazete, "Türk-Alman ilişkileri bir evlilik ilişkisi olsaydı, geçen yıl boşanmak için çok sayıda gerekçe birikmişti. Çiftlerden biri casusluk, tehditler ve Rusya ile ilişkilere öfkeliyken, diğeri tutulmayan sözler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve darbe girişimi sonrasında kimsenin gelmemiş olmasına öfkeli” sözleriyle değerlendirdi.
"Ancak arada çocuklar da var"

“Ancak arada çocuklar da var: Milyonları bulan Türk diasporası, milyarları bulan ekonomik ilişkiler ve en küçük çocuk de 'geri kabul anlaşması'. NATO ise ortak ev. Bu nedenle ilişkiyi sürdürmek gerekiyor” diye yazan Die Zeit, Merkel’in Ankara ziyaretini evliliği kurtarmaya dönük bir girişim olarak nitelendirdi.
Gazete Angela Merkel’in bir buçuk yıl içerisinde Türkiye’ye beşinci gezisini yaptığına da dikkat çekti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.