DHA DIŞ - Venezuela, Kolombiya sınırını ‘geçici olarak’ kapattığını duyurdu

Venezuela () – İnsani yardımları, ‘ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası’ olarak tanımlayan Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada ‘Venezuela’nın barış ve egemenliğine karşı teşebbüs eden ciddi ve yasadışı tehditlere’ bağlı olarak Kolombiya ile olan ülke sınırını geçici olarak kapatma kararı alındığını duyurdu.

Daha önce Brezilya ile olan sınırlarını da kapatma kararı alan Venezuela, Kolombiya ile olan sınırı kapatma kararını dün Venezuela güvenlik güçleri ve sivil halk arasında çıkan çatışma sonucunda aldı. Çıkan çatışmada, ABD tarafından gönderilen ‘insani yardımın’ ülkeye girişine izin vermeyen güvenlik güçleri, kendilerine engel olmak isteyen sivillere müdahale etti. Muhalif lider Juan Guaido, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD’nin gönderdiği insani yardımları ‘ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası’ olarak tanımlayan Maduro, bu şova izin vermeyeceğini dile getirerek, ülke sınırlarını yardımları önlemek için kapatma kararı aldı.

Venezuela ve Kolombiya ülke sınırında dün, kendini geçici başkan ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından ‘iktidar savaşı’nın bir parçası olarak düzenlenen iki konser düzenlenmişti. Muhalif lider Guaido, daha önce Maduro tarafından kendisine uygulanan seyahat yasağını da delerek Kolombiya’da konser verirken, Maduro da buna karşılık olarak sınırın Venezuela tarafında bir rakip konser düzenlemişti.



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Kolombiya sınırındaki müdahaleden görüntüler