DHA DIŞ - Soyduğu marketin müşterisini ateşe verdi

ABD () - ABD'de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin bir kadın çalışanı ile kadın müşterisini yere yatırıp koli bandı ile hareketsiz hale getirdi. Reyonlarda bulunan, kömürün hızla yanması için kullanılan bir tutuşturucuyu...

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:45