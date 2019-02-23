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DHA DIŞ - Soyduğu marketin müşterisini ateşe verdi

ABD () - ABD'de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin bir kadın çalışanı ile kadın müşterisini yere yatırıp koli bandı ile hareketsiz hale getirdi. Reyonlarda bulunan, kömürün hızla yanması için kullanılan bir tutuşturucuyu...

DHA DIŞ - Soyduğu marketin müşterisini ateşe verdi

ABD () - ABD'de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin bir kadın çalışanı ile kadın müşterisini yere yatırıp koli bandı ile hareketsiz hale getirdi. Reyonlarda bulunan, kömürün hızla yanması için kullanılan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döken psikopat soyguncu, ardından kadını ateşe verdi. Hırsız, marketten ayrılırken, güçlükle doğrulan kadın müşteri banttan kurtularak, üzerindeki elbiseleri çıkarıp ateşi söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 
Marketten 800 Dolar çalan Robert Thompson (40) adlı soyguncu, aynı gün yakalandı.

Yaşanan o korku dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Soyguncunun markete girişi
Kadın görevliyi yere yatırması
Dışardaki kadın müşteriyi zorla içeri getirmesi
Kadınları koli bandı ile bantlaması
Yerde yatan kadınlar
Soyguncunun tutuşturucuyu kadının üzerine döküp ateşe vermesi
Kadının söndürme çabaları
Yakalanan Robert Thompson’ın fotoğrafı
 

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