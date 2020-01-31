DHA DIŞ – Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Norveç’te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.

Norveç’in Bodo Limanı'na demir atan Nordnorge adlı yolcu gemisi, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle savrulmaya başladı ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi. Yetkililer, yolcu gemisinin limana girdiği sırada havanın sakin olduğunu ancak demir attıktan sonra aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolcu gemisinin şiddetli rüzgardan yan yan sürüklenmesi

- Geminin yandan rıhtım duvarına çarpması