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DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla...
DIŞ HABERLER 22.08.2019, 10:47
NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla verdi.
Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.
Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.
Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.
Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak.
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