banner325

Son Dakika

DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek

NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla...

DIŞ HABERLER 22.08.2019, 10:47
DHA DIŞ - Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
NATIONAL Geographic, dünyadaki bütün buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinde 65 metre yükselmenin olacağı ile ilgili bir haber yayınladı. Rum basını, National Geographic'in haberini, 'Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek' başlığıyla verdi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Adası'nın toprağının yüzde 22'sinin kaybedileceğini belirtti. Uzmanların National Geographic'in verilerine dayanarak durumu değerlendirdiğini belirten gazete; 'buna göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek' ifadelerine yer verdi.
Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak. Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Batmadan tek kurtulacak şehir ise deniz seviyesinden yüksek olan Lefkoşa olacak. 

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:14
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 20:00
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3