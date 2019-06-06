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DHA DIŞ – Önce bisikletten düştü, sonra otobüs çarptı

İngiltere’de yemek dağıtımı yapan bir kurye, bisikletinin tekerinin ıslak yolda kayması sonucu yere düştü. Bir süre kendine gelmeye çalışan kurye, beyin sarsıntısı geçirince yola doğru tökezledi ve karşı yoldan gelen otobüsün çarpması...

DHA DIŞ – Önce bisikletten düştü, sonra otobüs çarptı
İngiltere’de yemek dağıtımı yapan bir kurye, bisikletinin tekerinin ıslak yolda kayması sonucu yere düştü. Bir süre kendine gelmeye çalışan kurye, beyin sarsıntısı geçirince yola doğru tökezledi ve karşı yoldan gelen otobüsün çarpması ile yaralandı.

Olay, Cardiff şehrinde bulunan Westgate sokağında meydana geldi. Kurye olarak çalışan Joseph Nicholson (24) yemek dağıtımı yapmak üzere Westgate sokağından bisikleti ile geçtiği sırada, yolun ıslak olması sebebiyle kayarak bisikletinden düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Nicholson’ın bisikletten düştüğü, çevredekilerin yardımı ile ayağa kalktığı ve kaldırımda bir süre kendine gelmeye çalıştığı görüldü. Bir süre sonra sendelemeye başlayan Nicholson, tökezleyerek yola doğru gitmeye başladı. Tam o sırada karşıdan gelen otobüsün önüne doğru giden Nicholson’a otobüs çarptı.Yerel medya, Nicholson’ın beyin sarsıntısı geçirdiğini, ancak yaşadığı kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Kuryenin bisikletten düşme anı
-Çevredekilerin yardım etmesi
-Kuryenin kendine gelmeye çalışması
-Kuryenin sendeleyerek yola çıkması
-Otobüsün çarpma anı

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