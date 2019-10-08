DHA DIŞ - Nobel Fizik Ödülü kazananları

İsveç Kraliyet Bilim Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü’nün James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz’un kazandığı belirtildi.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, ‘evrenin evrimi ve Dünya’nın evrendeki yerini anlamada’ yapılan çalışmalar için dağıtıldı. James Peebles, ‘Fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri’ için ödül alırken, Michel Mayor ve Didier Queloz ise ‘güneş tipi bir yıldızın yörüngesinde bulunan güneş sistemi dışındaki bir gezegenin keşfi’ için verilen ödülü paylaştı.