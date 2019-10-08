Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
DHA DIŞ - Nobel Fizik Ödülü kazananları
İsveç Kraliyet Bilim Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü’nün James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz’un kazandığı belirtildi. Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, ‘evrenin evrimi ve Dünya’nın evrendeki yerini anlamada’...
DIŞ HABERLER 08.10.2019, 13:27
İsveç Kraliyet Bilim Akademisinden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü’nün James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz’un kazandığı belirtildi.
Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, ‘evrenin evrimi ve Dünya’nın evrendeki yerini anlamada’ yapılan çalışmalar için dağıtıldı. James Peebles, ‘Fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri’ için ödül alırken, Michel Mayor ve Didier Queloz ise ‘güneş tipi bir yıldızın yörüngesinde bulunan güneş sistemi dışındaki bir gezegenin keşfi’ için verilen ödülü paylaştı.
Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, ‘evrenin evrimi ve Dünya’nın evrendeki yerini anlamada’ yapılan çalışmalar için dağıtıldı. James Peebles, ‘Fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri’ için ödül alırken, Michel Mayor ve Didier Queloz ise ‘güneş tipi bir yıldızın yörüngesinde bulunan güneş sistemi dışındaki bir gezegenin keşfi’ için verilen ödülü paylaştı.
16°
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2