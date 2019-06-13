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DHA DIŞ – Kıbrıs’ta ilk resmi ‘karşılıklı suçlu iade takası’

KIBRIS'TA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ilk kez resmi olarak karşılıklı suçlu iade takası yapıldı. Ada'nın ünlü seramik resim ve heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in...

DHA DIŞ – Kıbrıs’ta ilk resmi ‘karşılıklı suçlu iade takası’
KIBRIS'TA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında ilk kez resmi olarak karşılıklı suçlu iade takası yapıldı.

Ada'nın ünlü seramik resim ve heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla KKTC'ye teslim edildi. Özgöçmen, 30 Eylül 2018'de İskele'de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında ormanlık alanında ölü bulunmuştu. Özgöçmen'in katil zanlısı Salman, Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde yakalanmıştı.

Güney Kıbrıs'ta Şubat 2018'de bir cinayete karışarak Kuzey'e kaçan 4 Gürcü asıllı kişi de Rum tarafına iade edildi. İlk resmi takas Ledra Palace sınır kapısının bulunduğu ara bölgede yapıldı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: Bu pratik bir düzenleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ada'da yaşanan ilk iadelerle ilgili 'ya özel açıklamalar yaptı. "Bir süredir suçlular konusunda Rum tarafı ile diyalog içerisindeydik. Taraflar arasında bugüne kadar sadece bilgi alışverişi yapılıyordu" diyen Özersay şunları söyledi; "En önemli husus şudur; Kıbrıs Rum tarafına zanlıları vermekle ne biz Kıbrıs Rum tarafını tanımış olduk, ne de onlar bize bir zanlıyı vermekle bizi tanımış oldu. Bu olayı siyasi ve diplomatik olarak kimsenin istismar etmemesi gerekir. Bu, pratik bir düzenlemedir. Bir diyalogun devam etmesini istiyoruz. Bu ayrıca bu tür suçluların cezasız kalmayacağına verilmiş bir mesajdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takasın görüntüsü
Dışişleri Bakanının açıklaması - ÖZEL- 

 

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