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DHA DIŞ – İspanya’nın kuzeyini sel vurdu
İspanya’nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Reinosa şehrindeki Hijar Nehri taştı, evleri su bastı, araçlar yollarda sürüklendi. İspanya Meteoroloji Ajansı, halkı nehir kenarlarından uzak kalmaları hususunda uyardı. Kantabria...
DIŞ HABERLER 20.12.2019, 11:02
İspanya’nın kuzeyinde sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Reinosa şehrindeki Hijar Nehri taştı, evleri su bastı, araçlar yollarda sürüklendi.
İspanya Meteoroloji Ajansı, halkı nehir kenarlarından uzak kalmaları hususunda uyardı. Kantabria özerk bölgesinde Reinosa şehrinde bulunan Hijar Nehri taşarak birçok aracı sürükledi, birçok yol sular altında kaldı.
İspanya Meteoroloji Ajansı, halkı nehir kenarlarından uzak kalmaları hususunda uyardı. Kantabria özerk bölgesinde Reinosa şehrinde bulunan Hijar Nehri taşarak birçok aracı sürükledi, birçok yol sular altında kaldı.
Yetkililer can kaybı veya yaralanma olmadığını; maddi zararın meydana geldiğini açıkladı. Sel sularının yüksek olduğu yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi. Madrid ile Santander şehirleri arasındaki tren yollarını su bastığı ve ulaşımın durdurulduğu açıklandı.
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