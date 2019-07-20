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DHA DIŞ - İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi’nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. Yetkilerin yaptığı açıklamada, tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı...

DHA DIŞ - İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi’nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. Yetkilerin yaptığı açıklamada, tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, İngiltere’ye ait ‘Stena Impero’ isimli tanker gemisine, Hürmüz Körfezi’nde el koyduğunu duyurdu. IRNA’da yer alan habere göre, askeri yetkililer, İngiliz tanker gemisinin takip sistemini kapattığı ve yanlış rotaya saptığı; aynı zamanda İran tarafından yollanan sinyalleri almadığı gerekçesiyle el koyulduğunu duyurdu. İranlı askeri yetkililerin, bu durumun uluslararası denizcilik yönetmeliğine aykırı olduğunu duyurduğu belirtildi.

‘İNGİLİZ SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA’
İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Hunt, bu alıkoymanın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Hunt, “Bölgedeki tüm gemilerin güvenli ve özgürce hareket edebilmesi esastır. Tahran'daki büyükelçimiz, durumu çözmek için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde ve uluslararası ortaklarla yakın çalışıyoruz” dedi.

‘DONALD TRUMP’TAN AÇIKLAMA GELDİ’
Daily Mail’deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İngiltere ile konuşacağız ve yazılı bir anlaşmamız yok, ancak bir anlaşmamız var. Bizim için çok iyi bir müttefikler” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca, ikinci bir gemiye de el konulduğu iddasını yorumlayan Trump, “Bunu duyduk, bir gemi olduğunu duyduk, iki gemi olduğunu duyduk ve İngiltere ile birlikte çalışacağız” dedi.

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