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DHA DIŞ - İngiltere’nin Brexit sürecinde kritik oylama bugün

Gonca YAĞCI, () - İngiltere Parlamentosu’nda dün akşamki oylamada, revize edilmiş Brexit anlaşmasının ikinci defa reddedilmesi İngiltere’nin AB’den çıkış sürecini tehlikeye soktu. İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmayı...

DHA DIŞ - İngiltere’nin Brexit sürecinde kritik oylama bugün

Gonca YAĞCI, () - İngiltere Parlamentosu’nda dün akşamki oylamada, revize edilmiş Brexit anlaşmasının ikinci defa reddedilmesi İngiltere’nin AB’den çıkış sürecini tehlikeye soktu.

İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılmayı öngörüyor.

Parlamento’da dün akşam yapılan oylamanın ardından bugün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Theresa May, İngiltere’nin hala iyi bir anlaşma ile Avrupa Birliği’nden ayrılabileceğine inandığını söyledi.

Ses kısıklığı nedeniyle konuşmakta zorlanan May, kendi sesini çıkarmakta zorlansa bile ülkenin sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Dün akşam yapılan oylamada, yeniden düzenlenen Brexit anlaşması ikinci defa milletvekillerinin oylamasına sunuldu. Anlaşma Avam Kamarası’ndaki oylamada, 149 oy farkı ile reddedildi.

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan ilk oylamada anlaşma, 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Milletvekilleri bu akşam yerel saat ile 22:00’da İngiltere’nin herhangi bir anlaşma yapılmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

Buna göre oylamada, AB'den anlaşma olmadan ayrılmaya ‘evet’ çıkarsa, İngiltere 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden resmen çıkmış olacak.

Ancak oylamadan ‘hayır’ çıkması durumunda bu defa, Parlamento 14 Mart’ta yeniden bir oylama yaparak milletvekillerine, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ertelenmesini isteyip istemediklerini soracak.

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