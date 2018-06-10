DHA DIŞ HABER- Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde orman yangını

Io Chokona / Atina, 10 Haziran 2018 () Bugün öğleden sonra Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde orman yangını çıktı. Yangının, Arma bölgesinde bulunan ve içinde yakıt depo edilen, hava kuvvetlerine ait ordugâha yakın olması itfaiye kuvvetlerini dehşete düşürdü. Şu anda söndürme çalışmalarına 25 itfaiyeci, 12 itfaiye aracı ve 1 yaya birliğiyle karadan müdahale ediliyor.