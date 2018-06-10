Io Chokona / Atina, 10 Haziran 2018 () Bugün öğleden sonra Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde orman yangını çıktı. Yangının, Arma bölgesinde bulunan ve içinde yakıt depo edilen, hava kuvvetlerine ait ordugâha yakın olması itfaiye kuvvetlerini dehşete düşürdü. Şu anda söndürme çalışmalarına 25 itfaiyeci, 12 itfaiye aracı ve 1 yaya birliğiyle karadan müdahale ediliyor.
DHA DIŞ HABER- Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde orman yangını
Io Chokona / Atina, 10 Haziran 2018 () Bugün öğleden sonra Yunanistan’ın Boiotia bölgesinde orman yangını çıktı. Yangının, Arma bölgesinde bulunan ve içinde yakıt depo edilen, hava kuvvetlerine ait ordugâha yakın olması itfaiye kuvvetlerini...
10 Haziran 2018 Pazar 15:23
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