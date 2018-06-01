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DHA DIŞ HABER - TRUMP, KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN İLE 12 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEĞİNİ DUYURDU

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak...

DHA DIŞ HABER - TRUMP, KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN İLE 12 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEĞİNİ DUYURDU

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planan görüşmenin 12 Haziran tarihinden Singapur'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Trump'ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.
Trump, 12 Haziran'da gerçekleştirilecek görüşmenin "bir başlangıç" olacağını söyledi ve ekledi, "Bence bu çok başarılı bir görüşme olacak."
Kim Yong-chol'un Washington ziyareti, kendisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur" açıklamasının ertesi gününde gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trump'ın konuşması

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