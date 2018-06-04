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DHA DIŞ HABER - İRAN LİDERİ NÜKLEER FAALİYETLERİN YENİDEN BAŞLATILMASI TALİMATINI VERDİ (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Haziran () - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmalarını yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi.  İran İslam...

DHA DIŞ HABER - İRAN LİDERİ NÜKLEER FAALİYETLERİN YENİDEN BAŞLATILMASI TALİMATINI VERDİ (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Haziran () - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin askıya aldığı nükleer çalışmalarını yeniden başlatılması için hazırlıkların yarından itibaren başlatılması talimatını verdi. 

İran İslam Devriminin kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıldönümü anma töreninde konuşan Hamaney, ABD'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan geçen ay ayrılarak İran'a yönelik yeniden ekonomik yaptırımlar başlatmasını eleştirdi. Ayetullah Hamaney, ABD'nin başlattığı ekonomik yaptırımlar için "Bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın hem ekonomik yaptırımları kabullenip hem de nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini istiyor. Bu devletlere sesleniyorum, bu rüyanız gerçekleşmeyecek. İran halkı ve devleti, hem ambargoda olup, hem nükleer faaliyetlerinin kısıtlatılmasını kabul etmeyecek" dedi. Hamaney, uranyum zenginleştirme faaliyeti konusunda "Nükleer Enerji Kurumu, mevcut nükleer anlaşma kapsamında, 190 bin santrifüje ulaşılması için derhal hazırlıklarına başlamalı ve Cumhurbaşkanı'nın talimatını verdiği diğer hazırlıklar da yarından itibaren başlatılmalı" diye konuştu.
 
Görüntü Dökümü: 
İran lideri Hamaney'in konuşması

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