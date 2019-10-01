DHA DIŞ - 10 ayda 994 mülteci Avrupa hayaliyle Akdeniz'de can verdi

Merkezi İsviçre'de bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019 yılına dair mültecilerin göç raporunu yayınladı. Rapora göre, yıl başından bugüne kadar 994 mülteci Avrupa’ya göç etmek isterken Akdeniz’de hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü, 2019 yılı içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz’i kullanarak Avrupa’ya doğru göç edenlerin sayısının 63 binden fazla olduğunu açıkladı. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 daha az. Göçteki azalmanın sebebi olarak, Suriye’deki savaşın şiddetinin azalması ve sınır güvenliği denetimlerinin artması gösteriliyor. Uluslararası Göç Örgütü, 2014 yılından bu yana Akdeniz sularında en az 15 bin mültecinin hayatını kaybettiğini ve Avrupa tarihinin en kötü göç krizinin yaşandığını bildirdi.