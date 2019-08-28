DHA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın incelediği Su-57’yi görüntüledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda incelediği Su-57 savaş uçağını yakından görüntüledi. Dünkü açılış töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,...
Dünkü açılış töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatmıştı.
ekibi, fuarda sergilenen Su-57 savaş uçağını yakından görüntüledi.
UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. Uçak saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza sahip. Su-57, 5,8 saat uçuyor, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.
ŞUGAYEV: TÜRKİYE İLE OLASI SU-57 TEDARİKİNİ GÖRÜŞECEĞİZ
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini açıklamıştı. Şugayev "Gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğiz. Elbette S-400'e değineceğiz, Su-35 konusunda daha ileri bir aşamaya nasıl geçeceğiz ve olası Su-57 tedariki konusunu görüşeceğiz" demişti.
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