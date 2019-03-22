Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya...

Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek

Gonca YAĞCI, () - Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda üniversite ziyaretleri yerine adaylara internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek. Bloomberg’in haberine göre, bu yıldan itibaren banka,...

Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek

Gonca YAĞCI, () - Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, yeni mezunları işe alımlarda üniversite ziyaretleri yerine adaylara internet üzerinden oyun oynamalarını isteyecek.

Bloomberg’in haberine göre, bu yıldan itibaren banka, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandırarak eleman alımı için yeni bir sistem kullanma kararı aldı.

JP Morgan’ın üniversitelere gönderdiği mektupta, bundan böyle adaylardan, yapay zeka içerikli davranışsal bilimsel oyunları oynamalarını isteyecek.

Yapay zeka oyunlarıyla eleman alımı şirketi Pymetrics ile birlikte çalışan yatırım bankası, bu sayede yıl boyunca çok daha fazla öğrenciye erişmeyi ve her kesimden öğrencinin de iş başvurusu yapabilmesini amaçlıyor.

Habere göre, banka ayrıca işe alım sürecinde adaylardan kendilerini görüntülü olarak tanıtmalarını isteyecek.

Adayın kendini video ile tanıttığı iş başvurusu tekniği aralarında çok sayıda bankanın da bulunduğu 700’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328