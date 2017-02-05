Der Spiegel’in Trump kapağı tartışma konusu oldu

Almanya’nın önemli haber dergilerinden Der Spiegel’in son sayısında kullandığı kapak resmi, ABD ile Almanya arasında kriz çıkartacak cinsten. Derginin tüm dünyada yankı uyandıran kapağı, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ı Amerikan demokrasisinin sembolü niteliğindeki Özgürlük Heykeli’nin kafasını keserken gösteriyor. Trump’ın bir elinde üzeri kanlı bıçak, diğer elinde ise Özgürlük Heykeli’nin kanlı kafası bulunuyor. “Önce Amerika” yazısıyla verilen kapak fotoğrafında Trump’ın yüzü silik durumda. Spiegel’in kapağı Alman siyasiler tarafından eleştirildi. Bild gazetesine konuşan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hür Demokrat Partili (FDP) Alexander Graf Lambsdorff, Spiegel’in kapağının çirkin olduğunu söyledi. Federal Parlamento Milletvekili Sebastian Steineke ise, Twitter hesabından Trump’ın eleştiriyi hak etmesine rağmen, derginin kapağının sınırı aştığını yazdı. Trump’ı IŞİD’le kıyaslayan ve kriz çıkarma potansiyeli olan kapağa, ABD ve Trump cephesinin ne tepki vereceği merak ediliyor.