Deniz Sıla için yüzlerce kişi yardıma koştu

Mümin Karaca / Pforzheim, 14 Mayıs, () - Lösemi hastası küçük Deniz Sıla'yı kurtaracak iliği bulmak için Almanya'nın Pforzheim kentinde gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Pforzheim'da yüzlerce kişinin sıraya girdiği, geniş katılımlı doku kampanyası düzenlendi.

Almanya’da Stuttgart ve Tübingen Tıp Fakültesi Hastanelerinde lösemi tedavisi süren Deniz Sıla'yı (14) kurtaracak iliği bulmak için düzenlenen “doku tipleme” gününe Pfozheim’da yaşayan Türk, Alman ve diğer milletlerden insanlar akın etti.

Haftalardır medya yoluyla duyurulan 'doku tipleme' günü, Pforzheim Zeitung gazetesinin sahibi Esslingen Kiefer himayesinde ve Alman Kemik İliği Bilgi Bankası (DKMS) öncülüğünde gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren doku tespiti için her yaştan kan vermek isteyen gönüllüler, Pfozheim Deniz Sıla'nın gittiği okul Hilda Gymnasium spor salonu Bertha-Benz Halle önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Doku tipleme gününde görev yapan 20 hemşire, 4 doktor ve 50 kadar veri işlemcisi da kan bağışında bulundu.

Deniz Sıla ve Deniz Sıla'lar için ''doku tipleme'' gününde Karlsruhe Başkonsolosluğundan Konsolos Mebşure Taşkın, Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Nürnberg Başkonsolosluğundan Konsolos Gürol Baş, Kanada Toronto Başkonsolosluğundan Konsolos Ebru Demirtaş Çelik, Hilda Gymnasium Müdiresi Edith Dreseher, Pforzheim Türkspor ve Fatihspor futbolcuları çevre dernek temsilcileri ve yaklaşık 1500 kişi katılarak doku örneği için kan verdi ve maddi destekte bulundu.

1500 kan örneği alındı

“Deniz Sıla için lösemiye karşı el ele” adıyla sürdürülen yardım kampanyasının sözcüsü Seval Kalçın,doku tipleme gününün ilik nakli olmak için uygun doku bekleyen diğer lösemi hastalarına da ümit olduğunu kaydederken, “Türkler ve Almanların geniş katılımı sevindirdi. İki saat gibi kısa bir sürede 500 kişi kan örneği verdi. Bu sayı akşama kadar katlanacaktır. Uygun dokuyu bulacağımızı umuyoruz. Tek isteğimiz Deniz Sıla'yı yaşatmak” dedi.

“Bugün Türk, Alman, İtalyan ve diğer milletlerden insanlar destek için buradaydı. Herkes Deniz Sıla’ya yardım düşüncesinde. Güzel bir yardımlaşma ve duyarlılık örneği sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Ölmek istemediğini tekrarlayıp duruyor"

Deniz Sıla'nın Pforzheim'da yaşayan öğretmen annesi Gaye Demirtaş, baba İlhan Uğurtaş, “Kızımız hastalığının farkında. Bize ölmek istemediğini tekrarlayıp duruyor. Bunu duymak bizim için katlanılması çok zor bir durum. Kızımızın kurtarılması için ne yazık ki bugüne kadar uygun ilik bulunamadı” dedi.

"Gün birlik günü, Deniz Sıla'mı lütfen destekleyin"

"Gün birlik günü, Deniz Sıla'mı lütfen destekleyin" şeklinde konuşan anne Gaye Demirtaş, "Kızımın hayalleri var, Biz ne olursa olsun kızımızı yaşatmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın takdiri. Yiyeceği ekmek, içeceği su varsa yaşayacaktır. Allah'ın mucizeleri bitmez. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" şeklinde konuştu.

DKMS yetkisili Lara Luz ve DenizTekin ise üye sayısının 140 bini Türk olmak üzere 7.5 milyonu aştığını belirterek, “Halen Türklerden de uygun ilik bulamayanlar var. O hastalarımıza en iyi yardımı yine o coğrafya kökenli insanlar yapabilir. Her Türk asıllı vatandaşımızın DKMS’e katılmasını istiyoruz” dedi. Luz, kampanyaya katılanların ayrıca bağışta da bulunduklarını belirterek, “Deniz Sıla, kan üretim sistemini etkileyen ciddi bir rahatsızlık olan MDS, yani halk arasında bilindiği şekliyle kan kanseri hastası. Teşhis konulduğundan beri Deniz Sıla’nın neşeli çocukluğundan eser kalmadı çünkü günlerinin çoğu hastanede geçiyor. Hayatta kalabilmek için Deniz Sıla’nın kök hücre nakline ihtiyacı var. Deniz Sıla için henüz uygun donör bulunamadı. Umarız bugün verilen örneklerden uygun verici bulunur ve bu insanların yaşamı kurtulur” dedi.

Pforzheim doku tipleme kampanyasında DKMS’e 1500 kişinin yeni üye olduğu, bağış ve çay, kahve ve pasta satışlarından elde edilecek gelirin de DKMS’e verileceği kaydedildi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Türk ve diğer vatandaşların röportajı

Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı röportajı

Nürnberg Başkonsolosluğundan Konsolos Gürol Baş

Karlsruhe Başkonsolosluğundan Konsolos Mebşure Taşkın,

Kanada Toronto Başkonsolosluğundan Konsolos Ebru Demirtaş Çelik

Doku tiplemesi kampanyasından görüntüler