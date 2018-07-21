Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Dedeağaç’ta tren yolunda iki sığınmacı hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

Io Chokona / Atina, 21 Temmuz ()  - Atina-Makedonya Haber Ajansına göre dün gece Yunanistan’a kaçak giren iki sığınmacı, yolculuğun yorgunluğundan ve stresinden rayların üstünde uyuyakaldı ve bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti,...

Dedeağaç’ta tren yolunda iki sığınmacı hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

Io Chokona / Atina, 21 Temmuz ()  - Atina-Makedonya Haber Ajansına göre dün gece Yunanistan’a kaçak giren iki sığınmacı, yolculuğun yorgunluğundan ve stresinden rayların üstünde uyuyakaldı ve bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti, bir sığınmacı da hayatını kaybetti.

Trenin sürücüsü son anda raylarda birilerinin olduğunu fark ettiğini, ancak her ne kadar treni durdurmaya çalıştıysa da kazaya engel olamadığını söyledi.

Hemen polise ve ilgili makamlara haber veren sürücü, OSE tren yolu müessesesinin kanunları gereğince treni en yakın istasyona kadar götürdü ve onu orada bekleyen polislere teslim oldu.

Kazadan yarım saat sonra ise aynı tren, yaklaşık on kilometre ileride, bir kaza daha yaptı. Kazada bir kişi çok ağır yaralandı ve Evros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şok altında bulunan trenin sürücüsü de gereken muayeneler için hastaneye götürüldü. Yolcular iki saatlik gecikmeden sonra yeni bir sürücüyle yollarına devam ettiler.

Yapılan açıklamaya göre bu tren yolunda buna benzer birçok kaza yaşanıyor, zira tren rayları göçmenler için yol gösterici bir pusula niyetine kullanılıyor, ancak karanlıkta tren sürücüleri tarafından fark edilemediklerinden birçoğu yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328