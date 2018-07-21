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Dedeağaç’ta tren yolunda iki sığınmacı hayatını kaybetti, bir kişi de yaralı

Io Chokona / Atina, 21 Temmuz ()  - Yunanistan’da Dedeağaç-Ormenio seferini yapan bir ten yarım saat arayla iki kaza yaptı. Birinci kazada iki sığınmacı hayatını kaybetti, ikinci kazada sığınmacı olduğu düşünülen bir kişi ağır yaralandı. Atina-Makedonya...

Dedeağaç’ta tren yolunda iki sığınmacı hayatını kaybetti, bir kişi de yaralı

Io Chokona / Atina, 21 Temmuz ()  - Yunanistan’da Dedeağaç-Ormenio seferini yapan bir ten yarım saat arayla iki kaza yaptı. Birinci kazada iki sığınmacı hayatını kaybetti, ikinci kazada sığınmacı olduğu düşünülen bir kişi ağır yaralandı.

Atina-Makedonya Haber Ajansına göre, Yunanistan’a kaçak giren iki sığınmacı dün gece yolculuğun yorgunluğundan ve stresinden tren raylarının üstünde uyuyakalınca Dedeağaç-Ormenio seferini yapan trenin altında kalarak hayatını kaybetti. 

Aynı tren, bu kazadan yarım saat sonra, sığınmacı olduğu düşünülen bir kişiye daha çarptı. Kimliği belirlenemeyen kişi ağır yaralandı ve Evros Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Trenin sürücüsü ilk kazaya ilişkin son anda raylarda birilerinin olduğunu fark ettiğini, ancak her ne kadar treni durdurmaya çalıştıysa da kazaya engel olamadığını söyledi. İkinci kaza hakkında ise ancak çarpma sırasında olayın farkına vardığını açıkladı.

Polise ve ilgili makamlara haber veren sürücü, OSE tren yolu müessesesinin kanunları gereğince treni en yakın istasyona kadar götürdü ve onu orada bekleyen polislere teslim oldu. Şok altında bulunan sürücü, gereken muayeneler için hastaneye götürüldü. Yolcular iki saatlik gecikmeden sonra yeni bir sürücüyle yollarına devam ettiler.


Yapılan açıklamaya göre bu tren yolunda buna benzer birçok kaza yaşanıyor, zira tren rayları göçmenler için yol gösterici bir pusula niyetine kullanılıyor, ancak karanlıkta tren sürücüleri tarafından fark edilemediklerinden birçoğu yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor.

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