Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

DAÜ, sivil havacılığa donanımlı kabin memurları yetiştirecek

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacak olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programına öğrenci kabul edecek. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan...

DAÜ, sivil havacılığa donanımlı kabin memurları yetiştirecek
DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacak olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programına öğrenci kabul edecek.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim dilinin İngilizce olduğu ön lisans programı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) da aldığı onay ile eğitim hayatına başlayacak.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ"

Yeni açılan program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Sivil havacılıkta bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde eğitim vereceğimiz programdan mezun olan öğrenciler 'sivil havacılık kabin memuru' unvanına sahip olacak. Mezunlar özel sektöre veya kamuya bağlı havayolu şirketleri ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışma olanağı bulacak. Günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında hava ulaşımı çok önemli roller üstleniyor. Bu alan aynı zamanda toplumumuzun ve ekonomimizin hayati bir sektörü durumunda. Havacılık sektörü hızla gelişirken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısı da bu gelişimle paralellik gösteriyor. Yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım, iletişim becerileri ve yabancı dilde donanımlı kabin görevlileri ihtiyacı da bu gelişim doğrultusunda artıyor. Bu nedenle kurum olarak açacağımız Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, etkili iletişim becerilerine sahip, çözüm üreten ve yüksek nitelikli kabin görevlileri yetiştirmeyi hedefliyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325