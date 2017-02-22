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Danimarkalılar "Trump'a karşı İsveç ile dayanışma" nöbetinde

Ersin Arslan / Kopenhag, 22 Şubat () – Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki açık hava toplantısı konuşmasında dikkat çektiği ”İsveç’teki korkunç olaydan” etkilenenlerle dayanışma amacıyla...

Danimarkalılar "Trump'a karşı İsveç ile dayanışma" nöbetinde

Ersin Arslan / Kopenhag, 22 Şubat () – Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki açık hava toplantısı konuşmasında dikkat çektiği ”İsveç’teki korkunç olaydan” etkilenenlerle dayanışma amacıyla Danimarkalılar’a ’İsveç için dayanışma nöbeti’ çağrısı yapıldı.

"İsveç'le Dayanışma" etkinliği organizayonunun Facebook hesabında, "Başkan Trump'ın doğru bir şekilde dikkatleri çektiği, İsveç'e saldırı sonrası Kuzey ülkeleri dayanışma içindeler. Bütün vatandaşları İsveçli kardeşlerimizin onur için Cuma günü saat 17.00 de İsveç Büyükelçiliği önünde toplanmaya davet ediyoruz’’ denildi.

Danimarka polisi de Facebook’ta 3000 kişinin katılacağını belirttiği, 250 bin kişinin tıkladığı etkinliği doğruladı.

Etkinliğin arkasındaki Danimarkalı Artpusher, "Sahte çiçekler getirmeyi unutmayın" diyerek "Amacımız sessizce oraya gidip sahte çiçeklerimizi sessizce koymak. Ancak daha önemlisi, daha sonra sosyal medya üzerinden bunun doğru olmayan bir olay olduğu konusunda vereceğimiz mesajlardır." diye konuştu.

Trump Cumartesi günü yaptığı konuşmada ’Cuma akşamı İsveç'te meydana gelen korkunç olaylara’ atıfta bulunarak bütün dünyada insanları şaşkına çevirmişti.

Cuma günü İsveç'te herhangi ciddi bir olay yaşanmadığı için insanlar Pazar ve Pazartesi günü , LastNightInSweden hashtagı ile ülkede yaşananların resimlerini göndererek alaycı paylaşımlar yapmışlardı.

Trump yönetimi daha sonra Başkan'ın spesifik bir olaydan bahsetmediğini, bunun yerine Cuma günü Fox News üzerinde yayınlanan bir belgeselden bahsettiğini açıklamıştı.

Gerçek adı Soren Vilhelm olan etkinliğin düzenleyicisi Danimarkalı ’’Sahte bir anma yürüyüşü düzenlemeyi,’sahte haberleri’ protesto etmenin bir yolu olarak görüyorum’’ diye konuştu.

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