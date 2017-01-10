Danimarkalı ailenin öldürüldüğü ortaya çıktı

Ersin Arslan / Kopenhag, 10 Ocak () –Danimarka’nın Randers kentinde ölü olarak bulunan dördü çocuk altı kişilik ailenin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dün öğlen saatlerinden bu yana emniyet kordonu altına alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri ile adli tıp uzmanlarının incelemelerini sürdürdüğü, Danimarka polisinin olayı cinayet şüphesi ile incelemeye başladığı açıklandı.

Östjylland polisinden bugün yapılan basın açıklamasında ‘‘Şu ana kadar evde nelerin yaşandığını tam olarak bilemiyoruz. Bunu devam eden araştırmalarımız ve bugün yapılacak otopsi sonuçlarının alınması ile daha net söyleyebileceğiz. Olayı cinayet şüphesi ile incelemeye başladık’’ denildi.

Randers kenti Ulstrup bölgesinde bir adreste şüpheli durum ihbarı üzerine yapılan araştırmada, evde dördü çocuk altı kişi ölü olarak bulunmuştu.

Ölü olarak bulunan altı kişinin 40 yaşlarında evli bir çift ile çiftin 6-16 yaşlarındaki kız çocukları ve 3-11 yaşlarındaki erkek çocukları olduğu öğrenildi.