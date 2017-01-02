Danimarka’da travestilik artık 'psikolojik hastalık' sayılmayacak

Ersin Arslan / Kopenhag, 2 Ocak () – Dünden itibaren Danimarka’da travestilik 'psikolojik hastalık' sınıfından çıkarıldı. Travestiler artık psikolojik hasta olarak nitelenmeyecek. Ancak ameliyatla cinsiyet değiştirmek isteyen trans kişiler, ameliyat öncesi uzun bir psikolojik değerlendirmeye tabi tutulmaya devam edecekler. Danimarka LGBT Örgütü Başkanı Søren Laursen kararı ‘‘Sağlık sektöründe trans kişilerin yanlış olarak damgalanması sona erdi’’ diye değerlendirdi. The New York Times gazetesinin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun ‘psikolojik rahatsızlıklar’ listesinden kaldırmayı planladığı travestiliği dünyada ilk olarak Fransa 2010 yılında ‘psikolojik rahatsızlıklar’ listesinden çıkarmıştı.