Danimarka teknoloji devlerine ‘Dijital Büyükelçi’ atayacak

Ersin Arslan / Kopenhag, 28 Ocak () – Danimarka Google, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerine ‘Dijital Büyükelçi’ atamaya hazırlanıyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Politiken gazetesinde yayınlanan söyleşisinde Google, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin bir çok ülkeden daha nüfuzlu duruma geldiklerini, belirterek Danimarka’nın bu devlere ‘dijital büyükelçi’ atayan ilk ülke olacağını söyledi. Anders Samuelssen ‘‘Bu şirketler bir çeşit yeni devletler haline gelmiştir. Bu gerçekliği kabul etmek zorundayız. Bunlar Danimarka’yı diğer başka devletler kadar etkileyen şirketler’’ dedi. Financial Times’ın bir araştırmasına atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Samuelssen Apple, Google gibi şirketlerin piyasa değerlerinin neredeyse dünyanın en büyük 20 ekonomisinin biraraya geldiği G20’ye üye olabilecek büyüklüğe eriştiğini belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı ‘‘Tabii ki diğer ülkelerle ilişkilerimizde geleneksel düşünce sistemimizi koruyacağız. Ama bizi etkileyen bu şirketlerin bazılarıyla da ilişki içinde olmalıyız. Bu girişimden amaç bir yandan teknolojik gelişmenin ve bunun getirdiği politik ve etik olgularının ön sıralarında yer almak, diğer yandan da Danimarka’yı yatırım açısından çekici hale getirmektir.’’ dedi. Atanacak ‘dijital büyükelçilerin’ nerede konuşlandırılacağı ise henüz belli olmadı. Danimarka daha şimdiden yürüttüğü lobi faaliyetlerinin sonucunu almaya başladı. Geçen hafta Facebook’tan yapılan açıklamada, Danimarka’nın Odense kentinde yeni bir bilgi işlem merkezinin kurulacağı duyuruldu. Yeni kurulacak merkezde 150 kişinin istihdam edileceği, kuruluş aşamasında ise binlerce kişiye iş imkanı yaratacağı belirtildi. Danimarka Dışişleri Bakanlığı Facebook ile varılan anlaşmanın şirketle arka planda yürütülen üç yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu duyurdu.