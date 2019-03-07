Danimarka polisi, cinayet görüntüsünü paylaşan 14 kişiyi gözaltına aldı

Danimarka () – Danimarka polisi, Fas’ta öldürülen İskandinav turistlerden birinin öldürülme anının görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle 14 kişiyi gözaltına aldı.

Danimarka devlet televizyon kanalı olan TV2’de yer alan bir haberde, Danimarka polisinin, ülke çapında yürüttüğü soruşma kapsamında, Fas’ta öldürülen Danimarka ve Norveç vatandaşı olan turistlerden birinin öldürülme anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle 14 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Haberde, gözaltına alınan kişilerden 6’sının 13-18, diğerlerinin da 22-69 yaş aralığında olduğu bilgisi de yer aldı.

Danimarka yasalarına göre, bu tarz görüntüleri paylaşmak yasadışı ve “kurbanlara ve ailelerine karşı hakaret” niteliğinde kabul ediliyor.

Danimarka televizyon kanalı, vatandaşlara, İskandinav turistin çığlık atarken bir adam tarafından boğazının kesildiği cinayet anına ait görüntüyü izlememe çağrısında bulunurken; Norveç hükümeti de vatandaşlarını görüntüyü indirmeme ve paylaşmama konusunda uyardı.

Morocco World News’te yer alan bir habere göre, Norveçli Maren Ueland ve Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, Marakeş’te bulunan İmlil’e turistik gezi için gittikleri sırada İmlil yakınlarında bulunan Atlas Dağları’nda uğradıkları saldırı sonucu öldürüldüler. Ayrıca haberde, 17 Aralık’ta gerçekleşen olayla ilgili Fas güvenlik güçlerinin 23 şüpheliyi gözaltına aldığı ve duruşmalarının halen devam ettiği belirtildi.